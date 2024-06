WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industrie in Deutschland hat im April den vierten Rückgang beim Auftragseingang in Folge verzeichnet. Im Monatsvergleich gingen 0,2 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden bekannt gab. Damit ist der Auftragseingang seit Beginn des Jahres kontinuierlich gesunken. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet.

Darüber hinaus fiel die Entwicklung im Vormonat März deutlich schlechter aus als bisher bekannt: Nach neuen Zahlen gingen die Aufträge um 0,8 Prozent zurück, nachdem zuvor nur ein Dämpfer um 0,4 Prozent gemeldet worden war./jkr/jha/