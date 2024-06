Genf - Das Biotechunternehmen Addex ist mit einem erneuten Verlust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ende April hatte das Unternehmen zudem einen Forschungsrückschlag einstecken müssen, der sich auch auf die erwarteten künftigen Einnahmen auswirken wird. In den ersten drei Monaten 2024 hat Addex aus seiner Forschungskooperation mit Indivior 0,2 Million Franken an Einnahmen generiert, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Dem standen ...

