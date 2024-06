Die zum chinesischen Staatskonzern FAW gehörende Automarke Hongqi bringt ihre Elektro-Limousine EH7 noch in diesem Jahr nach Europa. Wie Vertriebspartner Hedin mitteilt, ist der Verkaufsstart im dritten Quartal geplant. Erste Auslieferungen sollen im vierten Quartal erfolgen. Bereits auf der Automesse in Peking im April meldete Hongqi Ambitionen an, seine Elektroautos in wenigen Jahren in viele Weltmärkte exportiert zu wollen - auch nach Deutschland. ...

