Mit einem Plus von 1,1 % auf 181,28 USD hat sich die Aktie von Amazon.com zur Wochenmitte an einen wichtigen Widerstand herangeschoben. Rückblick: Die Amazon-Aktie war am 9. Mai bis auf 191,70 USD gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch erreicht. Im Anschluss gingen die Notierungen jedoch in eine Korrektur über und setzten an den GD100 zurück, ...

