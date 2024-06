Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt alle Spiele des Stanley Cup Finals live, wahlweise mit deutschem Kommentar oder dem amerikanischen Originalkommentar- Spiel 1 in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1:45 Uhr live und exklusiv- Für Sky Sport im Einsatz: Michael Leopold, Olivier Zwartyes, Christoph Stadtler, Frank Büchner und Marcel Meinert, die Expert*innen Patrick Ehelechner, Patrick Köppchen, Frank Mauer, Marcel Nöbels und Julia Zorn sowie Reporter Benjamin Heckner- Wiederholungen und Highlight-Zusammenfassungen aller Begegnungen sowie das Magazin "NHL Tonight - Stanley Cup Final Edition" täglich auf Sky Sport Mix- Zur Einstimmung: "Spin-O-Rama Spezial" am Freitag ab 19:30 Uhr sowie die Wege beider Teams ins Finale am Samstag auf Sky Sport Mix- Die NHL (https://www.sky.de/sport/nhl) live erleben auf Sky (https://sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 6. Juni 2024 - Das große Ziel ist ganz nah: nur noch vier Siege trennen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers davon, den Stanley Cup in die Höhe zu stemmen. Sowohl für den Deutschen als auch seinen kongenialen Teamkollegen Connor McDavid wäre es der langersehnte erste Meistertitel ihrer NHL-Karriere. Zugleich würde die 34-jährige Durststrecke der Oilers zu Ende und erstmals seit 1993 der Stanley Cup wieder in das Mutterland des Eishockey nach Kanada gehen.Auf der anderen Seite steht mit den Florida Panthers ein Team, das bereits vor einem Jahr in der Finalserie um die wichtigste Trophäe des Eishockeysports stand und gegen die Vegas Golden Knights unterlag. In den 31 Jahren seit seiner Gründung konnte das Franchise noch nie den Titel erringen und will nun endlich feiern.Welche der beiden Mannschaften ihre Saison krönen kann, können Eishockey-Fans live bei Sky Sport erleben. Ab Spiel 1 in der Nacht von Samstag auf Sonntag (8./9. Juni) überträgt Sky alle Begegnungen des Stanley Cup Finals live, die ersten drei Partien exklusiv. Die Live-Übertragungen beginnen immer um 1:45 Uhr.In sämtlichen Begegnungen werden jeweils ein Moderator und Kommentator sowie zwei Experten durch die Übertragung führen. In Spiel 1 werden neben Michael Leopold als Moderator und Olivier Zwartyes als Kommentator auch Patrick Köppchen und Frank Mauer am Mikrofon sitzen. Darüber hinaus kommen im weiteren Verlauf der Serie auch Christoph Stadtler, Frank Büchner und Marcel Meinert sowie die Sky Expert*innen Patrick Ehelechner, Marcel Nöbels und Julia Zorn zum Einsatz. Ab Spiel 3 wird zudem Sky Reporter Benjamin Heckner live von vor Ort berichten. Wahlweise stehen alle Partien auch im amerikanischen Originalkommentar zur Verfügung.Über die Live-Übertragung aller Begegnungen hinaus präsentiert Sky Sport auch täglich Highlight-Zusammenfassungen und Wiederholungen der Begegnungen in voller Länge sowie das Magazin "NHL Tonight - Stanley Cup Edition".Zur Einstimmung auf das Stanley Cup Final zeigt Sky Sport News am Freitagabend ab 19:30 Uhr ein "Spin-O-Rama Spezial". Außerdem werden in "NHL Tonight - Stanley Cup Edition: How They Got There" auf Sky Sport Mix am Samstag ab 14:00 Uhr sowie unmittelbar vor der Live-Übertragung von Spiel 1 ab 23:45 Uhr in jeweils einstündigen Zusammenfassungen nochmal die Wege beider Teams ins Finale gezeigt.Die NHL mit Sky oder WOW live erlebenDie NHL-Übertragungen bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Die NHL Stanley Cup Finals live bei Sky Sport:Nacht auf Sonntag, 9. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 1, Florida Panthers - Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar *exklusiv* auf Sky Sport MixNacht auf Dienstag, 11. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 2, Florida Panthers - Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar *exklusiv* auf Sky Sport MixNacht auf Freitag, 14. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 3, Edmonton Oilers - Florida Panthers mit deutschem Kommentar *exklusiv* auf Sky Sport MixNacht auf Sonntag, 16. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 4, Edmonton Oilers - Florida Panthers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport MixNacht auf Mittwoch, 19. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 5 (falls nötig), Florida Panthers - Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport MixNacht auf Samstag, 22. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 6 (falls nötig), Edmonton Oilers - Florida Panthers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport MixNacht auf Dienstag, 25. Juni.:1:45 Uhr: Spiel 7 (falls nötig), Florida Panthers - Edmonton Oilers mit deutschem Kommentar auf Sky Sport MixPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5795004