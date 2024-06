FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt weiter vorangetrieben. Wie viel die Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch wohl erst am Nachmittag entscheiden. Dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach erstmals seit fast fünf Jahren wieder die Leitzinsen senken.

Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 18 683 Punkte. Am Dienstag war das Börsenbarometer mit 18 365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann am Morgen 0,4 Prozent auf 27 066 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte um 0,6 Prozent zu./bek/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145