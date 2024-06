Reply, global agierender Systemintegrator und Beratungsunternehmen, wurde im fünften Jahr in Folge als Visionär im Gartner Magic Quadrant für Warehouse Management Systems 2024 genannt. Diese Anerkennung ist das Ergebnis des Engagements, innovative WMS-Lösungen anzubieten, die den sich ändernden Marktanforderungen gerecht werden.

Reply, ein globaler Systemintegrator und Beratungsunternehmen, gibt bekannt, dass es zum fünften Mal in Folge als Visionär im Gartner Magic Quadrant für Warehouse Management Systeme 2024 anerkannt wurde. (Photo: Reply)

Mit der Lösung LEA Reply bietet Reply eine modulare Plattform für die Supply Chain, die Cloud-native ist und auf Microservices basiert. Mit diesem Ansatz erhalten die Kunden eine maßgeschneiderte, skalierbare Produkt-Suite, die ihren individuellen Anforderungen entspricht und den Weg für eine digitale Transformation ebnet. LEA Reply WMS optimiert den Lagerbetrieb, steigert die Effizienz und rationalisiert die Supply-Chain-Prozesse. In die LEA-Plattform wurde kürzlich ein auf generativer KI basierender digitaler Assistent namens LEApedia integriert. Diese Anwendung wurde entwickelt, um Anfragen und Befehle in natürlicher Sprache zu interpretieren und darauf zu reagieren. LEApedia verbessert die Benutzerfreundlichkeit des WMS durch die Analyse großer Datensätze und versetzt Unternehmen in die Lage, zuvor nicht zugängliche Muster und Erkenntnisse schnell zu erkennen.

"Wir freuen uns, als Visionär im Gartner WMS Magic Quadrant 2024 anerkannt zu sein. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Einsatz, innovative und wirkungsvolle Warehouse Management-Lösungen bereitzustellen. Wir sind stolz darauf, dass unser Ansatz, eine der ersten auf Microservices basierenden Plattformen in der Branche anzubieten, den Kunden von LEA Reply einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft", kommentiert Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply.

Indem Reply seinen Kunden Lösungen anbietet, die in einer sich ständig verändernden Geschäftswelt erfolgreich sind, festigt das Unternehmen weiterhin seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der Supply-Chain-Technologie.

Gartner, Magic Quadrant für Warehouse Management Systeme, Dwight Klappich, Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano, 2. Mai 2024

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

