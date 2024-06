Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat offenbar erste Auslieferungen an Kunden in Deutschland getätigt. Damit vollziehen die Vietnamesen endlich jenen Schritt, den sie bereits eineinhalb Jahre angekündigt und stets wieder verschoben hatten. Wie die "Automobilwoche" berichtet, hat VinFast seit Jahresbeginn erste Exemplare des VF8 für die interne Nutzung auf deutsche Straßen gebracht und im Mai auch mit Auslieferungen an Kunden begonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...