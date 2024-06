Volvo Cars hat den Produktionsbeginn für sein Elektro-Flaggschiff EX90 verkündet. Das im Herbst 2022 präsentierte große E-SUV läuft nach einer Verzögerung ab sofort im US-Werk in Charleston (South Carolina) vom Band - und soll noch in diesem Jahr nach Europa kommen. Der EX90 soll wie berichtet ab der zweiten Jahreshälfte an Kunden in Europa und Nordamerika ausgeliefert werden - Batteriepass inklusive. Der Produktionsbeginn des Modells war ursprünglich ...

