Die Aktie des Impfstoffunternehmens CureVac legt am Vormittag zu. Parallel dazu haben auch die Papiere von BioNTech und Moderna zur Wochenmitte einen Anstieg erlebt. Im Fokus steht ein weltweit erster bestätigter Todesfall eines Menschen mit dem Vogelgrippe-Virus A (H5N2).Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Vogelgrippe sind besorgniserregend. So meldete die WHO den ersten bestätigten Todesfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...