Die Aktie der TUI AG wird ab dem 24. Juni wieder in den MDAX an der Frankfurter Börse aufgenommen Wie der Indexanbieter ISS STOXX mitteilte, erfüllt die TUI das Kriterium der Freefloat-Marktkapitalisierung. Somit kehrt der Touristikkonzern nach rund neun Jahren wieder in den deutschen Aktienindex zurück. "Wir wollen erfolgreich nachhaltig und profitabel wachsen und TUI ...

