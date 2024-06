OeNB und SUERF veranstalten gemeinsame Volkswirtschaftliche Tagung in Wien



Wien (APA-ots) - Zentralbanken erleben gerade große Veränderungen und Herausforderungen, die alle ihre Geschäftsbereiche betreffen. Darum veranstalten die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und SUERF - The European Money and Finance Forum ihre diesjährige

Volkswirtschaftliche Tagung zum Thema: "The central bank of the future: opportunities and challenges". Die Konferenz findet am 10. und 11. Juni in Wien statt.



Zentralbanken weltweit sehen sich außerordentlichen

Herausforderungen gegenüber. Diese erfordern tiefgehende strukturelle Änderungen in allen Geschäftsbereichen. Wie soll die Geldpolitik auf den unerwarteten Preisschub der jüngeren Vergangenheit - und den danach folgenden Inflationsrückgang - sowie auf die damit einhergehende Unsicherheit reagieren? Wie kann sie ihre Strategien und ihre Kommunikation anpassen? Wie hat die hohe Inflation die Preis- und Lohnbildung beeinflusst? Und wie wird die Weitergabe geldpolitischer Impulse an die Wirtschaft angesichts großer struktureller Veränderungen künftig aussehen? (Stichwort: digitaler Wandel und KI.)



Diese Fragen stehen demnächst auf der Tagesordnung der diesjährigen Volkswirtschaftlichen Tagung, die von der OeNB und SUERF gemeinsam in Wien organisiert wird. Die Gastgeber, OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und SUERF-Präsident Donato Masciandaro (Bocconi University), freuen sich, zahlreiche namhafte Vortragende begrüßen zu dürfen, darunter: Rosa Lastra (Queen Mary University of London), Athanasios Orphanides (Massachusetts Institute of Technology) und François Villeroy de Galhau (Banque de France).



In verschiedenen Schwerpunkt-Sessions werden wichtige geld- und zentralbankpolitische Fragen und Forschungsthemen erörtert. Schließlich mussten Zentralbanken im Gefolge der globalen Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie ihre geldpolitischen Instrumente anpassen. Sie müssen sich mit der Bedeutung von digitalem Zentralbankgeld und mit KI auseinandersetzen. Und sie müssen auf geopolitische Unsicherheit, Klimawandel und die Energiewende reagieren - all dies unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht.

Diese Themen werden im Rahmen der zweitägigen Konferenz von führenden Expertinnen und Experten diskutiert, darunter: Sarah Bell (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich), Michal Horváth (Národná banka Slovenska) und Frank Smets (EZB, SUERF Fellow) - sowie zahlreiche andere Player der Geldpolitik und Wirtschaftsforschung. Die Volkswirtschaftliche Tagung kann online oder direkt vor Ort im Kassensaal der Nationalbank besucht werden.



Über die Volkswirtschaftliche Tagung



Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung, Zentralbankwesen und Bankenaufsicht. 2024 erfolgt die Organisation gemeinsam mit dem bewährten Kooperationspartner SUERF.



SUERF - The European Money and Finance Forum ist ein unabhängiges Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: [www.suerf.org] (http://www.suerf.org/)



Weitere Informationen zur diesjährigen Volkswirtschaftlichen Tagung finden sich - wie auch die Anmeldemöglichkeit auf der OeNB-Website unter: [https://bit.ly/4bOMqYZ] (http://www.suerf.org/)

