Unterföhring (ots) -Heidi Klum lädt ein - und alle kommen zum GNTM-Finale am Donnerstag, 13. Juni: Superstar Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian Hurley, Mode-Ikone Wolfgang Joop, der Schweizer Modemacher Kevin Germanier, Star-Fotograf Rankin, Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter ("Espresso"), die US-amerikanische Popsängerin Robin S ("Show me Love") sowie der New Yorker Musik-Act SOFI TUKKER.Bevor er sich der EURO 2024 widmet, begibt sich zudem Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger auf neues Terrain. Was plant Heidi Klum mit ihm? Die Antwort gibt es im "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale am Donnerstag, 13. Juni live auf ProSieben.Zwei Sieger, zwei Titel: Im Finale heißt es dann für diese Staffel ein letztes Mal: Wer kommt auf das Cover der Harper's Bazaar, wer wird "Germany's Next Topmodel" 2024? Und das gleich zwei Mal. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" kürt Heidi Klum im Finale eine Gewinnerin und einen Gewinner. Siegerin und Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar zu sehen sein. Ein männliches Model auf der Harper's Bazaar? Das gab's noch nie.Das GNTM-Finale ist komplett barrierefreiWie auch in den vergangenen Jahren wird das GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.Und diese Kandidatinnen und Kandidaten haben noch die Chance, "Germany's Next Topmodel" 2024 zu werden:Armin (27, Kempten, Allgäu, Bayern), Fabienne (21, Solingen, NRW), Frieder (25, Berlin, Berlin), Grace (25, Düsseldorf, NRW), Jermaine (20, Kassel, Hessen), Julian (24, Frankfurt am Main, Hessen), Lea (24, Düsseldorf, NRW), Linus (25, Berlin, Berlin), Luka (24, Frankfurt am Main, Hessen) und Xenia (24, Hof, Bayern)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynAktuelle Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2024 (http://presse.prosieben.de/GNTM2021) und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)Pressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5795111