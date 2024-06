Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Frischgebackene Eltern kennen das: Babys brauchen Nähe und wollen am liebsten die ganze Zeit bei Mama oder Papa sein und Körperkontakt haben - und auch wir genießen das natürlich sehr. Genau deshalb sind Tragetücher und Babytragen ideal für unterwegs, aber auch für zu Hause. So ist das Baby immer nah am Körper, kann kuscheln und trotzdem hat man die Hände frei. Doch welche Trage ist eigentlich die richtige und vor allem auch sicher, und von welcher sollte man lieber die Finger lassen? Das verrät uns zum morgigen/ heutigen Kindersicherheitstag (am 10. Juni) meine Kollegin Jessica Martin.Sprecherin: Bei Babytragen gibt es große Qualitätsunterschiede, besonders bei der Sicherheit. Die größten Schwachstellen sind oft die Verschlüsse des Befestigungssystems sowie die Einstellvorrichtungen zum Sichern des Kindes, erklärt Dr. Tobias Bleyer von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA.O-Ton 1 (Dr. Tobias Bleyer, 23 Sek.): "Beide können sich beispielsweise unbeabsichtigt öffnen. Außerdem kann im Befestigungssystem für den Erwachsenen zu viel Bewegung sein, so dass durch Verrutschen Sturzgefahr für beide besteht. Des Weiteren können Gurte reißen und Beinöffnungen zu groß sein. Dann gibt es Tragen mit einem zusätzlichen Gestell. Wird das aber weggelassen, besteht bei manchen Modellen die Gefahr, dass das Kind einfach aus der Trage herausfällt."Sprecherin: Schuld daran sind häufig eine schlechte Konstruktion und minderwertige Materialien, die schlecht verarbeitet wurden. Beim Kauf sollten Eltern deshalb genau hinschauen.O-Ton 2 (Dr. Tobias Bleyer, 33 Sek.): "Die Trage muss mit der Norm EN 13209 und dem Ausgabedatum der Norm gekennzeichnet sein. Außerdem die Bedienungsanleitung und auch die sicherheitsrelevanten Warnhinweise auf der Trage müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Auf dem Produkt und seiner Verpackung müssen dann auch immer der Name und die vollständige Anschrift des in der EU ansässigen Produktverantwortlichen - zum Beispiel dem Hersteller - angegeben sein. Am besten - ganz einfach - sie entscheiden sich für eine Trage, die das GS-Zeichen erhalten hat."Sprecherin: Wichtig ist es aber auch, immer darauf zu achten, dass die Trage fürs Kind alters- und größengerecht ist. Ein Hinweis dazu muss auf der Trage angebracht sein.O-Ton 3 (Dr. Tobias Bleyer, 22 Sek.): "Alle Gurte müssen für Kind und Erwachsenen natürlich richtig eingestellt sein. Außerdem sollte man die Verschlüsse der Tragegurte und die Verschlüsse oder auch die Einstellvorrichtungen zum Sichern des Kindes natürlich regelmäßig prüfen. Sie müssen entsprechend sicher und zuverlässig schließen und dürfen natürlich auch keine Brüche oder sonstige Risse aufweisen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Trage selbst."Abmoderationsvorschlag: Mehr Information zu diesem und weiteren spannenden Themen finden Sie im Netz unter das-sichere-haus.de und unter baua.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5795126