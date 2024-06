Gold und vor allem Silber mussten zwar am Dienstag Federn lassen. Doch mittlerweile haben sich die Edelmetalle stabilisiert und Silber gelang der Sprung zurück über die Marke von 30 Dollar. "Bedenken Sie immer: In einem Bullenmarkt geschehen die Überraschungen in der Regel auf der Oberseite", sagt ...