Bochum (ots) -Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. UCI feiert Fußball und Kino und bietet allen Filmfans ein besonderes Angebot bereits ab Anfang Juni. Ab sofort ist die Unlimited Card zum Preis von 20.24 EUR erhältlich und bis zum Tag des EM-Finals, also mindestes bis zum 14. Juli, gültig. Mit jedem Sieg der deutschen Mannschaft, verlängert sich die Gültigkeit der Karte jeweils um eine Woche. Das Unlimited Card-Spezial Angebot ist einmalig und nur verfügbar bis zum EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni um 21 Uhr. Es erfordert kein Abonnement und endet anschließend automatisch.Ob fußballbegeistert oder nicht, mit der Kinoflatrate kommen Filmfans im Juni mit Filmstarts wie Bad Boys: Ride or Die (6. Juni), Alles steht Kopf 2 (13. Juni), A Quiet Place: Day One (27. Juni) oder Ich - Einfach unverbesserlich 4 (11. Juli) voll auf ihre Kosten.Jeder Sieg der deutschen Mannschaft lädt außerdem zusätzlich zum Feiern ein, denn die Gültigkeit verlängert sich jeweils um eine Woche und weitere Filmhighlights stehen im Juli und August in den Startlöchern.Die Unlimited Card EM Flatrate und alle Infos zu aktuellen und kommenden Filmhighlights unter uci-unlimited.dePressekontakt:Nadine Breuerbreuer.n@uci-kinowelt.de0234-93719-75Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5795139