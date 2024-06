© Foto: Zhang Jingang/XinHua/dpa



Nachdem sich die OPEC+-Staaten auf ein schrittweises Ende der Förderkürzungen geeinigt haben, warnen Experten von der Deutschen Bank bis Goldman Sachs vor heftigen Verwerfungen auf dem Rohstoffmarkt.Die Entscheidung der OPEC+ vom Wochenende, ihre Förderkürzungen von 2,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag (bpd) bis September 2025 auslaufen zu lassen, wird Analysten zufolge zu einer Unsicherheit am Markt führen, wie sie seit den Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen wurde. Es sei "unvorstellbar, dass der Markt auch nur annähernd 2,2 Millionen Barrel pro Tag aufnehmen könnte", erklärte Michael Hsueh, Analyst der Deutschen Bank, in einer Mitteilung an Kunden. Der Angebotsanstieg habe eine …