Der KI-Boom hat am Mittwoch an den amerikanischen Börsen für einen überraschend starken Anstieg von Chip-Aktien wie Nvidia, Intel und Co. gesorgt. Rekorde purzelten am Donnerstag auch in Europa, während die Kurse in der Branche Flügel bekamen. Das sollten Anleger jetzt wissen. Nvidia hat es geschafft. Dank des Booms um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und damit verbundenen Kursgewinnen am Mittwoch konnte der Chiphersteller seinen Börsenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...