SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Softwareanbieter Salesforce expandiert auf dem europäischen Kontinent und eröffnet in Großbritannien ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI). Salesforce Inc. (NYSE: CRM, ISIN: US79466L3024) kündigte am 6. Juni 2024 an, die britische Metropole London...

Den vollständigen Artikel lesen ...