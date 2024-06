Die Sartorius-Aktie hat sich nach einem schwachen Verlauf in den vergangenen Wochen stabilisiert. Der Wert zählt bereits den zweiten Tag in Folge zu den stärksten Titeln im DAX. Besser performt derzeit nur die SAP-Aktie. Bereits am Vortag war Sartorius mit einem Plus von 4,3 Prozent der Top-Wert im DAX. Ein wichtiges Ziel ist die Rückeroberung des Apriltiefs sowie das Überwinden der 38-Tage-Linie. ...

