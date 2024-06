NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz Sapphire mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der wichtigste Aspekt der Veranstaltung dürfte für die meisten Anleger die Dauerhaftigkeit des risikoarmen Wachstums gewesen sein, schrieb Analyst Charles Brennan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da das Management ein beschleunigtes Umsatzwachstum und eine Margenausweitung bis 2027 anstrebe, scheine der Softwarekonzern in einer unsicheren Konjunktur- und Softwarewelt ein relativ sicherer Hafen zu sein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 21:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 21:01 / ET

DE0007164600