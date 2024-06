München (ots/PRNewswire) -IFCO, ein führender Anbieter von Mehrwegbehältern, stellt Marina vor, die smarte wiederverwendbare Fischsteige. Marina wurde in enger Zusammenarbeit mit der Fischereibranche entwickelt und bringt größeren Schutz, mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in die Lieferkette für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Die Fischsteige Marina ist mit 'Bluetooth Low Energy'-Tags für die Sendungsverfolgung und QR-Codes ausgestattet. Dies ermöglicht die Erhebung von Echtzeitdaten und verbessert das Kühlkettenmanagement von frischen und gekühlten Produkten in der gesamten Lieferkette von Fisch und Meeresfrüchten, vom Fischkutter bis zu allen Verkaufsstellen.Einwegkisten aus expandiertem Polystyrol (EPS), auch als Styropor bekannt, können zu Mikroplastik zerfallen, die Meeresnahrungsmittelkette kontaminieren und die menschliche Gesundheit schädigen. Deshalb verschärfen Regierungen auf der ganzen Welt zunehmend ihre Vorschriften und verhängen EPS-Verbote. Viele Hersteller, Großhändler und Einzelhändler in der Fischerei streben deshalb die Beseitigung von Styroporkisten und die Umstellung auf nachhaltige Verpackung an. Das IFCO SmartCycle-Pooling-System sorgt dafür, dass Marina einfach, reibungslos und nachhaltig eingesetzt werden kann.Nachhaltige Verpackung für die Lieferkette von Fisch und Meeresfrüchten Um langfristig für mehr logistische Effizienz und Nachhaltigkeit für die Fischereibranche und ihre Groß- und Einzelhändler zu sorgen, Marina ist ausschließlich über das Kreislauf-Pooling-System SmartCycle (https://www.ifco.com/the-ifco-way/ifco-smartcycle/) von IFCO erhältlich und gewährleistet langfristige logistische Effizienz und Nachhaltigkeit für Groß- und Einzelhändler der Fischereibranche. Die IFCO Fischsteigen werden effizient bis zu 120-mal wiederverwendet. Leere Behälter werden zurückgeführt, wiederverwendet und nachhaltig recycelt, wenn sie nicht mehr einsetzbar sind. Vor allem aber gewährleistet IFCO, dass die Steigen nach internationalen Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene gewaschen und effizient gepoolt und wiederverwendet werden. Wie in der Fischereibranche erforderlich, garantiert IFCO einen Kundendienst innerhalb von 24 Stunden.Für automatisierte Logistik und die Fischereibranche gemacht Die IFCO Fischsteigen sind in leerem Zustand ineinander stapelbar und lassen sich gefüllt sicher aufeinanderstapeln. Marina spart auf Fischkuttern und an Land Platz, verringert die CO2-Emissionen beim Transport und verbessert die Handhabung. Ihre Abmessungen sind mit den vorhandenen Lieferketten, automatisierten Logistiksystemen und der IFCO Kunststoffpalette Dora (https://www.ifco.com/food-solutions/reusable-plastic-pallet/) kompatibel.Francesca Amadei, Vice President Southern Europe bei IFCO, sagt dazu:"Marina ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit mit der Industrie. Wir haben in unserer Produktentwicklung die besonderen Anforderungen in der Lieferkette für frischen Fisch und Meeresfrüchte aufgenommen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, für den grenzüberschreitenden Markt rund um das Mittelmeer eine smarte Fischsteige zu entwickeln, die größeren Schutz und mehr Nachhaltigkeit bietet."Technische Merkmale:- Doppelwandige isothermische Konstruktion für bessere Isolierung und Temperaturkontrolle, hält Produkte länger frisch- Passgenauer Deckel, ineinandergreifende Oberflächen und ein leicht zu bedienendes Gurtsystem garantieren sicheres Verpacken und Stapeln für den Transport.- 'Bluetooth Low Energy'-Tags für die Sendungsverfolgung und QR-Codes ermöglichen die Erhebung und Analyse von Echtzeitdaten- Glatte Oberflächen bieten noch mehr Schutz vor Beschädigung und Verderben und beugen Verlust und Verschwendung von Nahrungsmitteln vor- Eine rundum nachhaltige Verpackungslösung - robust, wiederverwendbar, zu 100 % recycelbar - ersetzt Einwegkisten aus expandiertem Polystyrol (EPS), die leicht zerbrechen und die Meere verschmutzenKreislaufmodell für wiederverwendbare, zu 100 % recycelbare Fischsteigen Die Fischsteige Marina bietet eine nachhaltige und effiziente Komplettverpackung. Wie alle wiederverwendbaren Verpackungsbehälter (RPCs) von IFCO verbraucht auch Marina im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus weniger natürliche Ressourcen als Einwegverpackungen. Und im Gegensatz zu konventionellen Fischkisten aus expandiertem Polystyrol (EPS), die nach Gebrauch auf die Mülldeponie gelangen oder die Meere verschmutzen, wird Marina am Ende eines langen Servicelebens zu 100 % zu neuen Produkten recycelt.Inigo Canalejo, Vice President ESG & Strategic Marketing bei IFCO, erläutert die langfristigen Vorteile, die Marina für die Fischerei und unsere Umwelt bietet:"Wir sehen es in unserer Verantwortung, die ökologische Nachhaltigkeit jeder Kategorie der Lieferkette für frische Lebensmittel zu verbessern. Unsere Fischsteige Marina ist eine innovative Verpackungslösung, die eine langfristige positive Wirkung auf die Lieferkette für frischen Fisch und Meeresfrüchte haben wird. Wir sind stolz darauf, eine nachhaltige und effizientere Alternative zu schädlichen Behältern aus Styropor entwickelt zu haben."Mehr Informationen: https://www.ifco.com/marina-ifco-reusable-fish-crateÜber IFCO IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und befähigt Kunden in 50+ Ländern, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 380 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Packaging Containers - RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lieferkette für Frischprodukte, indem sie die Qualität bewahren und Kosten, Warenverderb und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Pressekontakt:Inigo Canalejo,Vice President,ESG and Strategic Marketing,marketing@ifco.com