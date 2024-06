Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen bullisch bei Technologiewerten

Die Aussicht auf eine Zinssenkung der EZB treibt den DAX® nach oben. Marktteilnehmer erwarten, dass die EZB unter Christine Lagarde die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent senken wird.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute vor der EZB-Sitzung auf steigende Kurse vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren heute Long-Produkte auf TUI, NVIDIA, Intuitive Surgical und ein Short-Produkt auf Gold. Die Aktie der Tui AG wird ab dem 24. Juni wieder in den MDAX an der Frankfurter Börse aufgenommen. Zudem profitiert das Unternehmen von der Pleite der FTI-Gruppe. Anleger:innen fragten deshalb verstärkt K.o.-Long Produkte nach. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute vor allem Technologiewerte hoch im Kurs. Unter anderem stellte SAP neue strategische Partnerschaften vor, um im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu wachsen. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute NVIDIA, ASML Holding und der DAX®. Der dauer Performer NVIDIA ist nicht zu stoppen. Gestern hat der Chipkonzern den iPhone-Hersteller Apple im Börsenwert überholt, nachdem der Aktienkurs der Kalifornier um 4,6 Prozent auf den Rekordstand von 1217 Dollar gestiegen ist. Dies annimierte Trader:innen zum Kauf von Faktor-Long-Produkten.

Die EZB dürfte heute das erste Mal seit 2019 die Leitzinsen senken.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag TUI AG Call HD0SAR 2,14 7,39 EUR 5,274981 EUR 3,66 Open End NVIDIA Corp. Call HD371R 9,72 1224,41 USD 1140,307332 USD 11,84 Open End Intuitive Surgical Inc. Call HD1VRE 5,31 417,10 USD 362,984567 USD 7,33 Open End Gold Put HC6JMP 8,08 2366,05 USD 2452,652863 USD 27,28 Open End NVIDIA Corp. Call HD3717 11,03 1224,41 USD 1125,606576 USD 10,39 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Call HD4XHV 2,87 181,28 USD 190,00 USD 5,85 17.12.2025 Apple Inc. Call HB9532 0,16 195,89 USD 250,00 USD 116,05 15.01.2025 SAP SE Call HD3XXD 1,74 179,08 EUR 180,00 EUR 13,29 19.03.2025 Alphabet Inc. Call HC9DL7 1,14 177,07 USD 175,00 USD 14,78 18.09.2024 NVIDIA Corp. Call HD0H9E 29,22 1224,41 USD 1020,00 USD 4,26 18.12.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD31H5 23,16 1224,41 USD 1102,272172 USD 10 Open End ASML Holding Long HC6AWJ 1,3 966,30 EUR 865,158159 EUR 12 Open End DAX® Long HC99K1 18,31 18758,00 Punkte 15483,0532 Punkte 6 Open End NVIDIA Corp. Long HD39NY 39,21 1224,41 USD 1071,657693 USD 8 Open End NVIDIA Corp. Long HD31H5 23,07 1224,41 USD 1102,272172 USD 10 Open End

