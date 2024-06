Frankfurt (www.fondscheck.de) - Pfingstferien und mehrere Feier- sowie Brückentage haben das Umsatzvolumen bei den gehandelten Investmentfonds in den vergangenen Wochen beeinträchtigt, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen einen nicht mehr ganz so regen Handel wie zuvor", fasse Ivo Orlemann von der ICF Bank zusammen. Konkret habe der Orderbuchumsatz an der Börse Frankfurt im Mai gut 20 Prozent unter dem Durchschnitt der ersten vier Monate 2024 gelegen. ...

