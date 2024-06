Wien / Zürich - Microsoft gibt heute bekannt, dass Johannes Prüller zum 1. Juni 2024 die Position des PR- und Kommunikationsmanagers für Österreich und die Schweiz übernommen hat. In dieser Funktion wird Prüller direkt an Michael Isaac berichten und sowohl die externe als auch die interne Kommunikation sowie die Thought Leader Positionierung in Österreich und der Schweiz verantworten. Prüller bringt umfassende Erfahrung in seine neue Position ein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...