Wolfburg/Berlin (ots) -"Sicher durch die Dunkelheit" - das ist das gemeinsame Ziel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, von Volkswagen Deutschland und der Deutschen Verkehrswacht. Autofahrende können ab Oktober wieder ihre Fahrzeugbeleuchtung in Autohäusern und Kfz-Werkstätten überprüfen lassen, um sicherer durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Volkswagen Deutschland ist Autopartner dieser großen Verkehrssicherheitsaktion. Alle Autofahrenden, die zum Licht-Test fahren, haben die Chance, zum 50. Fahrzeugjubiläum einen neuen Golf zu gewinnen.In Berlin haben Achim Schaible, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung Volkswagen Deutschland und ZDK-Präsident Arne Joswig die Licht-Test-Partnerschaft beschlossen."Wir freuen uns, dass wir den Licht-Test im Jubiläumsjahr des VW Golf unterstützen dürfen. Die regelmäßige Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung trägt entscheidend dazu bei, dass nicht nur die Autofahrenden, sondern alle am Verkehr Teilnehmenden sicherer unterwegs sind", so Schaible."Das Kfz-Gewerbe nimmt das Thema Verkehrssicherheit sehr wichtig. Jedes vierte beim Licht-Test überprüfte Fahrzeug hat Probleme bei der Beleuchtung, deshalb ist es wichtig, das Fahrzeuglicht regelmäßig zu kontrollieren", so Joswig.Wer am Licht-Test teilnimmt, kann einen nagelneuen VW Golf 1,5 in Anemonenblau gewinnen. Der neue Golf 8 hat 85 KW (116 PS) in Kombination mit einen 6-Gang-Schaltgetriebe und verfügt über ein Licht-und-Sicht-Paket inklusive Light-Assist.Ab Oktober wird das Kraftfahrzeuggewerbe wieder mehr als vier Millionen Licht-Tests in den Kfz-Meisterbetrieben durchführen. Jeder Autofahrende kann über die Werkstattsuche auf licht-test.de eine Werkstatt in seiner Nähe finden, die bei der Aktion mitmacht. Am Gewinnspiel können alle Autofahrenden teilnehmen, die mit ihrem Auto zum Licht-Test kommen. Im Anschluss einfach ein Foto von sich und der hellblauen Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und einen Kommentar hinterlassen, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren.Zu gewinnen gibt es neben dem VW Golf auch eines von 75 Auto Bild-Jahresabos. Die Zeitschrift Auto Bild berichtet im Aktionsmonat Oktober mehrfach zum Thema Licht und Sicherheit und informiert ihre Leser über den Licht-Test und das Gewinnspiel.Seit 1956 organisiert der ZDK den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. Neben Volkswagen Deutschland wird die Aktion auch von Osram, Auto Bild, Nürnberger Versicherung und Hella Gutmann unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK PR-ReferentTel.: 030 817 202 471E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5795618