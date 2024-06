Die EZB hat um 14:15 Uhr wie erwartet die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Nun begründet EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Entscheidung in ihrer Pressekonferenz. Gibt es klare Aussagen über mögliche Anschluss-Zinssenkungen in den nächsten Monaten? Hier dazu unser LIVE-Blog. 15:27 Uhr: Lagarde: Der Blick auf das Lohnwachstum ist sehr wichtig. Unterschiedliche Entwicklung in Ländern der ...

