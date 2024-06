Wie sich wichtige Aktienindizes im zweiten Halbjahr entwickeln - und auf welche Aktien Anleger setzen sollten Sie gehört wohl zu den bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt: The trend is your friend. Dennoch tun sich Anleger oft schwer, bei Aktien, die bereits seit einiger Zeit gut laufen, noch einzusteigen. Häufige Begründungen sind dann, dass es zwar ein gutes Unternehmen sei, die Aktie aber aktuell schlicht zu teuer sei. Gleichzeitig hält viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...