In diesem Bürogebäude beliefern 100 Roboter die Angestellten mit Kaffe. Diese können ihre Bestellung in einer App abgeben und die kleinen Helfer machen sich auf den Weg. Das Unternehmen hat sogar eine eigene Infrastruktur für die Roboter. Im Hauptquartier des südkoreanischen Such- und Tech-Giganten Naver, in einem Gebäude namens 1784, befindet sich eine experimentelle Starbucks-Filiale. Hier liefern 100 Roboter Starbucks-Kaffee an die Büromitarbeiter ...

