Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat als erste der großen Notenbanken ihre drei Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte gesenkt, so die Analysten der apoBank.Gleichzeitig stelle sie weitere Zinssenkungen in Aussicht. Was folge daraus für das Zinsumfeld in den nächsten Monaten? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...