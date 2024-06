London (ots/PRNewswire) -Der für seinen innovativen Geist bekannte Schweizer Luxusuhrenhersteller Hublot hat eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit dem gefeierten zeitgenössischen Künstler Daniel Arsham bekannt gegeben. Das Ergebnis dieser visionären Partnerschaft ist die Arsham Droplet, ein revolutionärer Zeitmesser, der die klassische Taschenuhr neu interpretiert und antike Formen mit futuristischen Materialien und Produktionsmethoden verbindet. Der Arsham Droplet ist ein unglaubliches Kunstwerk, das auf drei verschiedene Arten genossen werden kann: eine Taschenuhr, ein Anhänger oder eine auffällige Tischuhr.Hublot und der zeitgenössische Künstler Daniel Arsham, der für seinen einzigartigen Stil bekannt ist, Alltagsgegenstände in "Zukunftsrelikte" zu verwandeln, haben sich zusammengetan, um diese fesselnde Verschmelzung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen. Die Arsham Droplet vereint nahtlos die technische Meisterschaft von Hublot und die unverwechselbare künstlerische Vision von Arsham und liefert einen Zeitmesser, der die Grenzen der traditionellen Uhrmacherkunst überschreitet.Inspiriert von den organischen, fließenden Formen der Natur, stellt die Arsham Droplet einen echten Meilenstein in der Welt der Uhrmacherei dar. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für das gemeinsame Engagement von Hublot und Arsham, wirklich außergewöhnliche und transformative Erfahrungen zu schaffen, die den Status quo herausfordern.Die aus einer harmonischen Mischung aus Titan, Kautschuk und Saphirglas gefertigte Arsham Droplet spiegelt Hublots unvergleichliche Liebe zum Detail und sein Engagement für Innovation wider.Mit den Maßen 73,2 mm (Länge) x 52,6 mm (Breite) x 22,5 mm (Dicke) liegt das ergonomische und taktile Design perfekt in der Hand und ermöglicht ein wahrhaft eindringliches und fesselndes Uhrenerlebnis.Das Herzstück der Uhr ist das ikonische Manufakturwerk Meca-10 von Hublot, das mit einer beeindruckenden Gangreserve von 10 Tagen dafür sorgt, dass der Zeitmesser über einen längeren Zeitraum ohne häufiges Aufziehen getragen werden kann, was die Verbundenheit des Trägers mit dieser einzigartigen Kreation noch verstärkt.In den letzten zehn Jahren hat Arsham mit einer Vielzahl von Marken und namhaften Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Fusion ist für ihn der Schlüssel, und seine bisherigen Projekte haben gezeigt, dass er in der Lage ist, Kunst, Design und Populärkultur innovativ zu verbinden. Die Zusammenarbeit mit Hublot ist eine natürliche Erweiterung seiner künstlerischen Praxis, da beide Marken das Engagement teilen, die Grenzen ihrer jeweiligen Bereiche zu erweitern.Die auf nur 99 Stück limitierte Arsham Droplet ist ein echtes Sammlerstück und ein Meisterwerk der modernen Uhrmacherkunst. Mit ihrer charakteristischen runden Tropfenform und ihrer unvergleichlichen Komplexität stellt der Zeitmesser die konventionellen Vorstellungen von einer Taschenuhr in Frage.Das organische Design wird durch ein Titangehäuse und Kautschukpuffer ergänzt, die eine kühne Abkehr von den traditionellen Normen der Uhrmacherei darstellen. Der Zeitmesser wird mit zwei Titanketten präsentiert, die jeweils mit dem von Hublot patentierten doppelten "One-Click"-System für eine nahtlose Befestigung ausgestattet sind. Er kann auf verschiedene Weise getragen werden, von einer Halskette bis hin zu einer Taschenuhr oder als skulpturaler Mittelpunkt auf seinem dekorativen Tischständer aus Titan und Mineralglas.Das durchbrochen gearbeitete Titangehäuse in Sandwich-Bauweise mit zwei exquisit gearbeiteten, tropfenförmigen Kristallen erinnert an zarte, tropfenförmig gewebte Spitze. Die seitlichen Stoßstangen sind aus einem speziell angefertigten Arsham Green-Gummi und mit dem Monogramm des Künstlers auf der Oberfläche geprägt.Das Gehäuse verfügt über ein doppeltes Dichtungssystem mit nicht weniger als 17 O-Ring-Dichtungen, die raffiniert angeordnet sind, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten. Der Zeitmesser zeigt auch die ikonischen Designelemente von Hublot, darunter die für die Marke typischen sechs H-förmigen Schrauben.Die Arsham Droplet ist mit den neuesten Entwicklungen in der Uhrentechnik ausgestattet und verfügt über eine Wasserdichtigkeit von 30 Metern, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in jeder Umgebung garantiert. Mit seiner außergewöhnlichen Handwerkskunst und seinem innovativen Design ist dieses Meisterwerk in limitierter Auflage dazu bestimmt, ein begehrtes Sammlerstück zu werden.Weitere Informationen über das Arsham Droplet und andere Hublot-Kreationen finden Sie auf hublot.com. Original-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010322/100920201