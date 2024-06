Straubing (ots) -Es wird viel geschimpft über die Europäische Union, über "die da in Brüssel". In der Tat gibt es zu viel Bürokratie, der Beamtenapparat wirkt überdimensioniert. Der Kritik muss aber die Überlegung nach der Alternative folgen: Soll es ein Europa ohne Parlament und eigene Verwaltung geben? Das würde nicht funktionieren. Die Union abschaffen? Dieser Frage gehen nur politisch Fehlgeleitete nach.Die Europäische Union ist lernfähig, das zeigt allein der im Dezember 2009 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon, der die Grundlagen der Gemeinschaft auffrischte. Die EU wuchs seit ihrer Gründung kontinuierlich, ein wichtiger Fortschritt in Zeiten neuer Bedrohungen. In diesem Jahr ist der Euro 25 Jahre alt geworden: Anfang 1999 einigten sich elf EU-Länder auf die Gemeinschaftswährung, die heute nicht mehr wegzudenken ist."In Vielfalt geeint", so lautet das Motto der Europäischen Union. Es soll zum Ausdruck bringen, dass sich die Europäer in der Europäischen Union gemeinsam für Frieden und Wohlstand einsetzen. Diese Einigkeit kann am nächsten Sonntag auf dem Wahlzettel eindrucksvoll untermauert werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5795751