Tagesausblick für 07.06.: Zinssenkung kann keine neuen Impulse liefern. Banken und Impfstoffhersteller im Blickpunkt

Die europäische Notenbank hat den Leitzins gesenkt. Dies ist von vielen Marktteilnehmern bereits erwartet worden. Neue Kaufimpulse blieben somit aus. Der Handelsauftakt an der Wall Street fiel zudem verhalten aus. So gab der DAX® bis Handelsschluss einen großen Teil der Tagesgewinne wieder ab stabilisierte sich bei rund 18.615 Punkten.

An den Anleihemärkten war die Zinssenkung der EZB ebenfalls keine Überraschung. In den Tagen zuvor gaben die Renditen bereits kräftig nach. Heute zeigte sich bei den europäischen Staatspapieren eine kleine Gegenreaktion. In den USA stagnierten die Renditen hingegen auf dem gestrigen Niveau. Dies sorgte vor allem bei Edelmetallen für Erleichterung. Die Notierungen für die Feinunze Gold und Silber zogen an. Eine leichte Erholung zeigte sich auch am Ölmarkt. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich im Tagesverlauf auf 79 USD.

Unternehmen im Fokus

Heute standen Impfstoffhersteller wie BioNTech, CureVac und Moderna auf den Einkaufszetteln vieler Anleger. Hintergrund ist ein erster Todesfall durch das Vogelgrippe-Virus A (H2N2). Bei der Deutschen Lufthansa deutet sich bei EUR 6,35 eine Bodenbildung an. Seit Jahresbeginn hat der MDAX®-Titel rund 20 Prozent verloren. Fresenius bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 29,30. Das nächste Kursziel liegt bei EUR 31,15. Nemetschek plant eine Übernahme in den USA. Bei den Anlegern kam dies gut an. SAP bestätigte, dass die Geschäfte in den Kernbereichen weiterhin stabil laufen und sich das Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen dürfte. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag. Die gute Stimmung bei europäischen Softwarekonzernen zog auch Titel wie Bechtle sowie Teamviewer nach oben. Die jüngste Konsolidierung bei Finanzaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank nahmen Anleger heute zum Anlass einzusteigen. Bei Immobilientiteln nahmen einige Investoren nach der EZB-Zinsentscheidung Gewinne mit und drückten damit den Kurs von Aktien wie LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen laden unter anderem Porsche AG und Teamviewer zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: