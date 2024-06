LONDON, June 06, 2024(UK) Ltd., hat kürzlich in einem ausführlichen Interview mit Yi Cai seine Erkenntnisse über das aufkeimende Interesse an Investitionen in China geteilt. Barrett untersuchte die Faktoren, die Großinvestoren zu den chinesischen Märkten treiben, und gab einen Ausblick auf die Zukunft dieser Investitionen.







Anstieg des ausländischen Interesses

In den letzten Monaten hat das Interesse ausländischer Anleger an chinesischen Aktien deutlich zugenommen, was vor allem auf namhafte Investoren zurückzuführen ist. Michael Burry, bekannt für seine Vorhersagen während "The Big Short", hat seine Investitionen in JD.com und Alibaba deutlich erhöht. Auch der Hedgefonds von David Tepper hat stark in Technologie und chinesische Märkte investiert. Dieses wachsende Interesse spiegelt sich in der Entwicklung des Nasdaq Golden Dragon China Index wider, der vom 22. April bis zum 3. Mai um 14,86 % anstieg und damit den größten Zwei-Wochen-Zuwachs seit Januar 2023 erzielte. Am 16. Mai schloss der Index mit einem Plus von 2,49 % und erreichte damit den höchsten Stand seit September 2023.

Barrett führt dieses erneute Interesse auf den relativen Wert zurück, den die chinesischen Märkte bieten. "Die chinesischen Indizes haben sich seit der Immobilienkrise im Jahr 2021 schwer getan, was zu einem erheblichen Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen und des inländischen Vertrauens geführt hat. Daraus sind jedoch extreme Preisdiskrepanzen entstanden, was chinesische Aktien zu einer attraktiven Option für wertorientierte Anleger macht", erklärte Barrett. "Investoren wie Burry und Tepper sind für ihre strategische Ausrichtung auf hoch konzentrierte Portfolios bekannt, und ihre bedeutenden Investitionen in chinesische Unternehmen signalisieren ein starkes Vertrauen in das Potenzial dieser Märkte."

Zukunftsperspektiven für chinesische Investitionen

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Barrett optimistisch, was das weitere Wachstum der chinesischen Märkte angeht. "Es gibt mehrere Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die chinesische Regierung wirksame Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und zur Wiederherstellung des Marktvertrauens ergreift", so Barrett. "Die Bemühungen, schwache Wirtschaftsbereiche zu unterstützen, inländische Investitionen zu fördern und die Finanzlandschaft zu stabilisieren, zeigen erste positive Ergebnisse."

Er betonte die entscheidende Rolle der Innenpolitik für die Aufrechterhaltung dieses Wachstums. "Von wesentlicher Bedeutung sind politische Maßnahmen, die darauf abzielen, immobilienbezogene Risiken zu verringern, die Halbleiterindustrie zu unterstützen und staatliche Unternehmen zu ermutigen, ihre finanzielle Position zu stärken. Darüber hinaus dürften die Initiativen chinesischer Unternehmen zur Erhöhung der Dividendenausschüttung mehr ausländische Anleger anziehen, die in einem Umfeld höherer Zinsen nach Rendite streben."

Vielversprechende Sektoren und globale Vermögensallokation

Barrett hob den Technologiesektor als einen Schlüsselbereich für Investitionen in A-Aktien und den Hongkonger Aktienmarkt hervor. "Chinesische Technologieunternehmen stehen an der Spitze der Innovation und sind dank umfangreicher staatlicher Unterstützung gut positioniert, um die globalen Herausforderungen zu meistern", so Barrett. "Wenn China beispielsweise bei der Beschaffung von Halbleitern mit Gegenwind zu kämpfen hat, ist es in der Lage, eigene Produkte zu entwickeln. Angesichts der beeindruckenden Gewinnspannen von Unternehmen wie NVIDIA besteht für chinesische Firmen ein starker Anreiz, wettbewerbsfähige, kostengünstigere Chips zu produzieren. Mit erheblicher staatlicher Unterstützung und Investitionen sind die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial in diesem Sektor beträchtlich."

Er bezeichnete auch die Branche für Elektrofahrzeuge (EV) als einen vielversprechenden Sektor. "Das Thema EVs hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt", so Barrett. "Es ist jedoch ungewiss, wie gut westliche Marken auf dem chinesischen Festland abschneiden werden, und umgekehrt, wie chinesische Marken auf dem globalen Markt abschneiden werden. Trotz dieser Herausforderungen ist die chinesische Technologie nach wie vor führend, und jeder Fortschritt, insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen, wird wahrscheinlich die inländischen Investitionen fördern. Dieser verstärkte Fokus auf lokale Innovation und Entwicklung wird die Wachstumsaussichten der Branche verbessern."

Aus globaler Sicht rät Barrett zu einer diversifizierten Anlagestrategie und warnt davor, sich zu sehr auf US-Aktien zu verlassen. "Während die US-Märkte ein beträchtliches Wachstum erfahren haben, ist es von entscheidender Bedeutung, Chancen in anderen Ländern wie China in Betracht zu ziehen, wo die Bewertungen überzeugend sind", erklärte er. "Angesichts des jüngsten Anstiegs der US-Aktien ist Vorsicht und Diversifizierung geboten. Rohstoffe wie Gold bleiben als Wertaufbewahrungsmittel und zur Absicherung gegen wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten attraktiv. Da die Zentralbanken weiterhin die Liquidität und die Zinssätze steuern, könnte die Beibehaltung eines ausgewogenen Portfolios, das unterbewertete internationale Vermögenswerte und reale Wirtschaftsgüter enthält, Stabilität und Wachstumspotenzial bieten."

