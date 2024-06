Die Kontaktgruppe für Birnen und Äpfel, bestehend aus Frankreich, Spanien, Italien und Portugal, wird während ihres Jahrestreffens in Lleida die Entwicklung der Produktion und des Exports in den verschiedenen Ländern analysieren, so berichtet der spanische Verband FEPEX. Außerdem sollen die Hauptprobleme dieser Obstproduktionen besprochen werden, wie der Mangel an...

Den vollständigen Artikel lesen ...