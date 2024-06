NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero unter anderem wegen der guten Aussichten in Saudi-Arabien mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der saudische Markt sei anders, schrieb Analystin Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem ehemaligen Manager von Hungerstation. Dort seien Essenslieferungen echter Lifestyle. Dies garantiere eine hohe Qualität der Anbieter in der App. Nicht selten bestellten Nutzer mehrmals am Tag. Hungerstation rage aus dem sehr umkämpften Markt heraus. Delivery Hero hatte das Unternehmen im Vorjahr komplett übernommen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 08:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2024 / 05:00 / UTC



