DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALPHABET INC. CDR DL-,001 ABE0 CA02080K1049 07.06.2024 HZE/EOT
SALMAR ASA UNSP.ADR/0,25 JEPA US79547H1068 07.06.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALPHABET INC. CDR DL-,001 ABE0 CA02080K1049 07.06.2024 HZE/EOT
SALMAR ASA UNSP.ADR/0,25 JEPA US79547H1068 07.06.2024 HZE/EOT