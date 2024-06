Nio hat laut chinesischen Medien die Pläne für seine Elektroauto-Marke Firefly geändert. Das Auftaktmodell der neuen Marke für besonders erschwingliche E-Autos soll demnach nicht wie zunächst geplant zuerst in Europa, sondern in China auf den Markt kommen. An Nios Zeitplan, im ersten Halbjahr 2025 das erste Firefly-Modell in Europa zu launchen, ändert sich wohl nichts, aber der Marktstart in China soll - anders als gedacht - bereits Ende dieses Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...