Falkenhafte Töne aus den Reihen der europäischen Währungshüter haben die Gewinne im DAX am Vortag deutlich schrumpfen lassen. Die Anleger konzentrieren sich deshalb am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht (am Nachmittag), um neue Hinweise auf mögliche Zinssenkungen erhaschen zu können. Auf Unternehmensebene stehen Airbus, Infineon, Qiagen, Volkswagen und Vonovia im Fokus.

