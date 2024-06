Project Galileo schützt jetzt 2.600+ Organisationen des öffentlichen Interesses in 111 Ländern kostenlos vor etwa 96 Millionen DDoS-Angriffen pro Tag

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, feiert heute den zehnten Jahrestag von Project Galileo, einem kostenlosen Angebot zum Schutz gefährdeter Gruppen des öffentlichen Interesses vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service) und um sie online zu halten. Zu diesen gefährdeten Zielen können Minderheitenrechtsorganisationen, Menschenrechtsverteidiger, unabhängige Journalisten und Programme zum Schutz der Demokratie gehören. Anlässlich des Jubiläums bietet Cloudflare einen Blick auf die Dynamik des Programms, die Statistiken und die wachsende Zahl der Empfänger.

Als Teil der Mission von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen, zielt Project Galileo darauf ab, die freie Meinungsäußerung im Internet zu schützen, indem es Cybersicherheitsdienste wie ungemessenen DDoS-Schutz kostenlos anbietet. Project Galileo wurde 2014 gegründet, nachdem Cloudflare beobachtet hatte, dass Journalismus- und gemeinnützige Websites von sehr großen DDoS-Angriffen betroffen waren. Solche Angriffe überschwemmen Websites mit bösartigen Anfragen mit der Absicht, sie in kürzester Zeit mit Millionen oder Milliarden von Anfragen offline zu schalten. Bei Organisationen mit wenig Personal und geringen Budgets führen diese Angriffe oft zum Ausfall der Website und verhindern, dass Bedürftige Zugang zu der wichtigen Arbeit und den Diensten haben, die diese Organisationen anbieten wollen.

"Zum Schutz des freien und offenen Internets gehört auch, dass die Zivilgesellschaft und die politische Opposition auf der ganzen Welt nicht gezwungen werden, offline zu gehen, nur weil sie ihre Meinung sagen oder die Machthaber herausfordern. Cloudflare ist oft die einzige Verteidigung, die zwischen diesen gefährdeten humanitären, Menschenrechts- und Journalismusgruppen und den Leuten steht, die sie zu Fall bringen wollen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Dieses Problem vor zehn Jahren zu erkennen und in der Lage zu sein, zu helfen, war eines der wichtigsten Projekte unseres Unternehmens, insbesondere für unsere Mitarbeiter, die immer bereit sind, sich Zeit zu nehmen, um neue Organisationen aufzunehmen und zu unterstützen. Dies ist Teil unserer Mission, ein besseres Internet zu schaffen."

Cybersecurity-Bedrohungen sind eine ständige Herausforderung für gefährdete Gruppen

Zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 31. März 2024 hat Cloudflare 31,93 Mrd. Cyber-Bedrohungen gegen Organisationen abgewehrt, die im Rahmen von Project Galileo geschützt wurden. Dies entspricht einem Durchschnitt von fast 95,89 Mio. Cyber-Bedrohungen pro Tag in den letzten 11 Monaten. Laut einer Umfrage unter den Teilnehmern von Project Galileo haben nur 36 der Organisationen eine eigene Person, die sich um die Cybersicherheit kümmert, und 46 der Organisationen verfügen über einen begrenzten Personalbestand von nur 1-10 Mitarbeitern. Eine weitere Analyse der Angriffe auf die Teilnehmer des Project Galileo ergab:

Der größte Angriff auf eine Project Galileo-Organisation galt einer unabhängigen Journalismus-Website: Am 11. Oktober 2023 richtete sich der größte Angriff auf eine Organisation im Rahmen von Project Galileo gegen Meduza, eine bekannte unabhängige Journalismus-Website, die über Russland und die ehemalige Sowjetunion berichtet. Der DDoS-Angriff erreichte einen Spitzenwert von 7 Mio. Anfragen pro Sekunde bei einer Angriffsdauer von 7 Minuten. Die täglichen DDoS-Anfragen, die an diesem Tag eingedämmt wurden, erreichten 1,9 Mrd. Anfragen.

Journalisten und Medienorganisationen waren mit 34 aller Angriffe auf die im Rahmen des Projekts geschützten Internetobjekte im letzten Jahr die am häufigsten angegriffene Kategorie, gefolgt von Menschenrechtsorganisationen mit 17 %. Gewalt im Krieg wird mit Cyberangriffen in Verbindung gebracht: Cloudflare hat über Muster von Kriegsgewalt berichtet, die von Cyberangriffen gegen ukrainische Organisationen und in jüngster Zeit auch gegen Organisationen mit Verbindungen zu Israel und den palästinensischen Gebieten begleitet wurden. Der Traffic nach dem 7. Oktober 2023 zu israelischen und palästinensischen Organisationen nahm zu, zeitgleich mit dem Beginn des Konflikts zwischen Israel und Hamas. So wurde zum Beispiel eine prominente Organisation mit Sitz in Großbritannien, die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzt, zweimal schwer angegriffen. Die erste, am 15. Oktober 2023, fiel mit der landesweiten Demonstration in London zur Unterstützung der Palästinenser zusammen und schnellte innerhalb von zwei Minuten von 0 auf 44.500 abgeschwächte Anfragen pro Sekunde. Die zweite, am 21. Februar 2024, fiel mit dem Aufruf der britischen Gesetzgeber zu einem Waffenstillstand zusammen und erreichte mit durchschnittlich 6.638 Anfragen pro Sekunde einen Spitzenwert von 10.500 Abschwächungen, die 40 Minuten andauerten. Auch eine Organisation, die wichtige Internet-Infrastrukturen im Nahen Osten verwaltet, verzeichnete zwei starke Anstiege des abgeschwächten Datenverkehrs im Oktober, der etwa 2,5 Stunden andauerte und einen Spitzenwert von 78.500 Anfragen pro Sekunde erreichte, und im Dezember, der mehr als 2 Stunden andauerte und durchschnittlich 8.600 Anfragen pro Sekunde während dieses Zeitraums verzeichnete und einen Höchstwert von 13.830 Anfragen pro Sekunde erreichte.

LGBTQ-Organisationen, Organisationen zur Förderung von Frauen und andere können ihre Aufgaben mit dem Schutz von Cloudflare vorantreiben

Awaq ONGD: "Die Dienste von Project Galileo sind nicht nur integraler Bestandteil, sondern absolut unverzichtbar für die Arbeit unserer Organisation. Sie gehen über die Verbesserung der Website-Performance, Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit hinaus sie sind das Rückgrat, das es uns ermöglicht, in der digitalen Welt zu existieren und zu gedeihen. Es hilft uns nicht nur, bei den Ausgaben für Cybersicherheit zu sparen, sondern verschafft uns auch die finanzielle Flexibilität, diese Ressourcen für unsere Kernaufgabe, den Kampf gegen den Klimawandel, einzusetzen." - Nicolás Morgado, Director of Cybersecurity

Wachsende Liste von Partnern hilft, die Expansion des Programms voranzutreiben

Cloudflare arbeitet mit 54 angesehenen Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen, um Websites zu identifizieren, die für eine Teilnahme am Project Galileo in Frage kommen. Diese Gruppen stellen ihr Fachwissen in ihren Einflussbereichen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die antragstellenden Organisationen in einem unvoreingenommenen und neutralen Verfahren genehmigt werden.

Internet Society , eine globale gemeinnützige Organisation, die Menschen dazu befähigt, das Internet zu einer Kraft für das Gute zu machen: "Opfer häuslicher Gewalt, Demokratieaktivisten und Journalisten können zur Zielscheibe sehr mächtiger und entschlossener Angreifer werden und müssen besonders vorsichtig mit ihrer digitalen Präsenz und ihren Spuren im Internet umgehen, damit sie nicht geschädigt, inhaftiert oder getötet werden. Wir brauchen eine vielfältige Gruppe von sachkundigen Personen, die unterstützen und dafür eintreten, welche Stimmen und Initiativen es verdienen, unterstützt zu werden. Genau das ist das Ziel von Programmen wie Project Galileo." - Dr. Joseph Hall, angesehener Technologe

, eine globale gemeinnützige Organisation, die Menschen dazu befähigt, das Internet zu einer Kraft für das Gute zu machen: "Opfer häuslicher Gewalt, Demokratieaktivisten und Journalisten können zur Zielscheibe sehr mächtiger und entschlossener Angreifer werden und müssen besonders vorsichtig mit ihrer digitalen Präsenz und ihren Spuren im Internet umgehen, damit sie nicht geschädigt, inhaftiert oder getötet werden. Wir brauchen eine vielfältige Gruppe von sachkundigen Personen, die unterstützen und dafür eintreten, welche Stimmen und Initiativen es verdienen, unterstützt zu werden. Genau das ist das Ziel von Programmen wie Project Galileo." National Democratic Institute , eine gemeinnützige, überparteiliche Organisation, die sich für die Unterstützung und Stärkung demokratischer Institutionen weltweit durch Bürgerbeteiligung, Offenheit und Rechenschaftspflicht in der Regierung einsetzt: "Das Project Galileo von Cloudflare zeichnet sich für uns durch sein Engagement aus, nicht nur kostenlose, sondern auch leicht zugängliche Ressourcen bereitzustellen. Die benutzerfreundlichen Leitfäden des Projekts haben es dem NDI zum Beispiel sehr viel leichter gemacht, Konzepte wie den DDoS-Schutz bei unseren verschiedenen Partnern in der Demokratie einzuführen, die daran arbeiten, ihre Operationen zu schützen insbesondere im Kontext von Wahlen und anderen kritischen politischen Prozessen." Evan Summers, Programmdirektor für digitale Resilienz

, eine gemeinnützige, überparteiliche Organisation, die sich für die Unterstützung und Stärkung demokratischer Institutionen weltweit durch Bürgerbeteiligung, Offenheit und Rechenschaftspflicht in der Regierung einsetzt: "Das Project Galileo von Cloudflare zeichnet sich für uns durch sein Engagement aus, nicht nur kostenlose, sondern auch leicht zugängliche Ressourcen bereitzustellen. Die benutzerfreundlichen Leitfäden des Projekts haben es dem NDI zum Beispiel sehr viel leichter gemacht, Konzepte wie den DDoS-Schutz bei unseren verschiedenen Partnern in der Demokratie einzuführen, die daran arbeiten, ihre Operationen zu schützen insbesondere im Kontext von Wahlen und anderen kritischen politischen Prozessen." NetHope , ein globales Konsortium von gemeinnützigen Organisationen, die daran arbeiten, die drängendsten Herausforderungen der Welt durch Zusammenarbeit, kollektives Handeln und die intelligentere Nutzung von Technologie effektiv anzugehen: "Unsere NetHope-Gemeinschaft und das Global Humanitarian ISAC haben erkannt, dass Cybersicherheit ein Mannschaftssport ist, und nur durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Cloudflare werden wir erfolgreich sein, wenn es darum geht, die Missionen von gemeinnützigen Organisationen im digitalen Zeitalter zu schützen. Gemeinnützige Organisationen stellen die letzte kritische Infrastruktur und lebensrettende Hilfe für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bereit und werden dennoch aktiv von böswilligen Akteuren, einschließlich Nationalstaaten, angegriffen. Indem wir uns mit Partnern wie Cloudflare im Rahmen von Project Galileo zusammenschließen, können wir unser spezifisches Fachwissen einbringen, um diese gemeinnützigen Organisationen zum Wohle der Menschen und des Planeten zu verteidigen." -Dianna Langley, Chief Operating Officer

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Blog: Protecting Vulnerable Communities for 10 years with Project Galileo

Organisationen, die den Schutz von Project Galileo in Anspruch nehmen möchten, können dies unter cloudflare.com/galileo/ beantragen.

Erfahren Sie mehr über die zahlreichen Teilnehmer des Projects Galileo unter https://www.cloudflare.com/project-galileo-case-studies/.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

