Die Varta Aktie kämpft weiterhin mit einer negativen Entwicklung, nachdem der jüngste Kurs bei 10,03 € liegt, was einem Rückgang von 0,79% in der vergangenen Woche entspricht. Nachdem in der ersten Maiwoche ein vorübergehender Anstieg über 12 Euro beobachtet wurde, ist die Aktie erneut unter Druck geraten. Der vorjährige Optimismus ...

