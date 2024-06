Hamburg (ots) -Endlich ist es so weit: Winni ist zurück! Das wissensdurstige Eichhörnchen empfängt in der zweiten Staffel von "Winnis wilde Nachbarn" wieder spannenden Besuch in seinem Baumhaus in der schiefen Eiche. Reporterin Anna berichtet von ihrer aufregenden Wildtiersuche und Gastkinder erzählen, was sie selbst in der Natur erlebt haben, genauer gesagt im Wald. Denn während sich in der ersten Staffel des Kinderpodcasts der Deutschen Wildtier Stiftung alles um wilde Tiere in der Stadt drehte, geht es in der zweiten Staffel um Waldbewohner. Den Anfang macht der Dachs mit seinen uralten Burgen und Plumpsklos vor der Haustür sowie seiner Vorliebe für saftige Regenwürmer. Jeden Mittwoch folgt eine weitere der insgesamt sechs Episoden. Dann pirscht sich Reporterin Anna mit einem Experten der Stiftung an einen Rothirsch heran, lauscht dem unheimlichen Ruf des Waldkauzes, sieht Waldameisen krabbeln und begibt sich auf die Suche nach dem Hämmern des Schwarzspechts und nach Totholzkäfern in abgestorbenen Bäumen. Auch die "Boogle"-Maschine kommt im Baumhaus wieder zum Einsatz. Das schlaue Gerät ist der ganze Stolz von Winni, die wieder mit viel Witz und Humor gesprochen wird von der Schauspielerin Annette Frier."Winnis wilde Nachbarn" ist eine Produktion von studiodrei und schall.ultras im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung. Die erste Staffel erreichte ein großes Publikum, kam in Schulen zum Einsatz und wurde von den OMR-Podstars zu einem der zehn besten Kinderpodcasts des Jahres 2023 gekürt. Die jeweils rund 20-minütigen Folgen sind auf allen Podcast-Kanälen verfügbar.Hier geht es zum Podcast der Deutschen Wildtier Stiftung: https://ots.de/KgXBKI.Pressekontakt:Inga OlfenLeiterin KommunikationDeutsche Wildtier StiftungChristoph-Probst-Weg 420251 HamburgTelefon 040 970 78 69-13Fax 040 970 78 69-99I.Olfen@DeutscheWildtierStiftung.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/5795914