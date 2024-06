Berlin (ots) -Am 9. Juni 2024 finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Zu diesem Anlass stellt die Rosa-Luxemburg-Stiftung wieder einen Wahlnachtbericht (https://www.rosalux.de/wahlanalysen)zur Verfügung.Moritz Warnke, Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wird in der Wahlnacht erste Analysen und Wertungen vornehmen. Der aktuelle Wahlnachtbericht wird bereits am darauf folgenden Montagmorgen, am 10. Juni ab 8 Uhr auf der Webseite (https://www.rosalux.de/wahlanalysen)der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Verfügung stehen.Seit der Europawahl 2004 erscheinen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung die aktuellen Wahlnachtberichte zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, mit denen bereits in der Nacht nach der Wahl aktuelle Berichte und erste Analysen zur Verfügung stehen.Wahlanalysen der Rosa-Luxemburg-Stiftung: https://www.rosalux.de/wahlanalysenPressekontakt:Jannine Hamilton | Rosa Luxemburg Stiftung | Straße der Pariser Kommune 8A, 10243 Berlin | Tel. +49-(0)30-44310-479 | Mobil +49-173-6096103 | E-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org | www.rosalux.deOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5795961