Wiesbaden (ots) -Ein gebrochener Torpfosten, anhaltender Starkregen, ein Notfall im Stadion oder akute Terrorgefahr - Gründe für den plötzlichen Ausfall oder Abbruch eines Fußballspiels gibt es viele. Für die Besucherinnen und Besucher ist die Enttäuschung riesig, für die Veranstalter sind die Folgen jedoch weitaus schlimmer: Es droht ein finanzielles Fiasko.In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. "Gerade moderne Sportveranstaltungen haben einen immer größeren Eventcharakter, da hängt ganz viel hinten dran, auch finanziell", weiß Maria Lewitzki von der KRAVAG-LOGISTIC Versicherung. Das Tochterunternehmen der R+V Versicherung schützt Ausrichter gegen die Folgen eines Ausfalls. "Können einzelne Spiele oder gar ein ganzes Turnier nicht stattfinden, droht ihnen sonst ein verheerendes Minusgeschäft", sagt Lewitzki.Beispiele für unerwartete Zwischenfälle gibt es in der Fußballgeschichte viele. Am 1. April 1998 fällt im Madrider Bernabeu Stadion schon vor dem Anpfiff ein Tor. Ein gebrochener Torpfosten stellt damals Fußballfans und Funktionäre auf eine Geduldsprobe - und sorgt dafür, dass das Halbfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund zunächst nicht angepfiffen werden kann. Alle Versuche, das Gehäuse zu reparieren, scheitern. Ein neues Tor muss her, nach über einer Stunde rollt dann aber doch noch der Ball. Eine teure Spielverzögerung für den Veranstalter. Weitaus häufiger stehen Fußballspiele jedoch aufgrund von Unwetter und starken Regenfällen auf der Kippe. Aber auch Terroranschläge wie im November 2015 in Paris können Fußballspiele überschatten - damals das Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland.Kosten in MillionenhöheErhoffte Gewinne bleiben aus, Stadiongäste und Sponsoren wollen ihr Geld zurück, eingesetztes Personal im Sicherheits- und Servicebereich fordert seinen Lohn. "Auch bei einem Ausfall oder Abbruch stellen die Dienstleister ihre Rechnungen, da kommen schnell hohe Summen zusammen", sagt Maria Lewitzki. Von den Tickets über die Mietkosten für Technik bis hin zu den ausgebliebenen Einnahmen der Essenstände und Sportartikelverkäufe im Stadion müssen die Veranstalter alle Kosten übernehmen. Hinzu kommen auch die Gagen der Schiedsrichter und die Antrittsprämien der Mannschaften. "Bei einem solchen Event können die Kosten in den sieben- oder achtstelligen Bereich gehen", erklärt Versicherungsexpertin Lewitzki.Eine Veranstaltungsausfallversicherung ersetzt alle Vermögensschäden, die durch eine Absage, den Abbruch oder die Verlegung eines Events entstehen. Sie trägt auch die Kosten für ausgefallene Sponsoring-Termine oder entgangene Auftritte von Bands sowie Künstlerinnen und Künstlern, die im Zusammenhang mit dem Hauptevent stattfinden sollten. Übrigens kann neben der Veranstaltung auch der Ausfall von einzelnen Personen versichert werden. Das umfasst den Fall, dass ein Star wegen Krankheit, Unfall oder Tod nicht wie geplant auftreten kann.Pressekontakt:Joscha DenzerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-68398E-Mail: joscha.denzer@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5796068