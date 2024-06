Bislang braucht man für große Sprachmodelle oder Bildgeneratoren teure GPU-Chips von Firmen wie Nvidia. Physiker wollen das ändern. Auf einem Tisch in seinem Labor an der University of Pennsylvania hat der Forscher Sam Dillavou eine Reihe von Breadboards mit einem Netz aus bunten Drähten verbunden. Der Aufbau sieht aus wie ein Projekt eines Heimwerkers, nicht besonders elegant. Aber diese unscheinbare Anordnung, die 32 variable Widerstände enthält, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...