Der US-Dollar (USD) hat es am letzten Handelstag der Woche schwer, sich gegenüber seinen Konkurrenten zu behaupten. Der USD-Index verharrt in der Nähe seines Mehrwochentiefs, das er zu Beginn der Woche bei etwa 104,00 erreicht hatte. Das US Bureau of Labor Statistics wird im Laufe des Tages den Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai veröffentlichen, ...

