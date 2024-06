Am Freitag zählt die Nel-Aktie zu den stärksten norwegischen Aktien. Nach einer mehrtägigen Konsolidierungsphase konnte die Aktie wieder an Dynamik gewinnen und in einen Aufwärtstrend zurückkehren. Darauf sollten Trader jetzt achten. Im April schaltete die Nel-Aktie in den Rallymodus und durchbrach im Mai den Seitwärtstrend, was zu einem Anstieg von etwa 60 Prozent führte. Anfang Juni verlor die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...