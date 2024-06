BRÜSSEL, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP), der Verband, der die Interessen der Biokunststoffbranche in Europa vertritt, hat während seiner Generalversammlung am 4. Juni einen neuen Vorstand gewählt.



In den nächsten zwei Jahren wird das Führungsteam der EUBP von den Ko-Vorsitzenden Mariagiovanna Vetere (Natureworks) und Franz Kraus (Novamont) geleitet und von der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Afsaneh Nabifar (BASF) unterstützt. Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion) und Erwin Lepoudre (Kaneka) sind ebenfalls Mitglieder des neuen Vorstands, wobei letzterer als Schatzmeister fungiert.

Dies ist das erste Mal in der Geschichte der EUBP, dass ein Vorstand zwei Ko-Vorsitzende wählt, um den Verband zu führen. Mariagiovanna Vetere und Franz Kraus waren bereits in den letzten Monaten gemeinsam Vorsitzende der EUBP.

Von links nach rechts: Andy Sweetman (Futamura), Frédéric Van Gansberghe (Futerro), Erwin Lepoudre (Kaneka), Jack McKeivor (TotalEnergies Corbion), Myriam Moeyersons (Ingevity), Robert Mack (Kimberly-Clark), Afsaneh Nabifar (BASF), Franz Kraus (Novamont) und Mariagiovanna Vetere (Natureworks).

"Dieses Jahr ist ein Jahr enormer Veränderungen. Nach außen hin werden die Weichen für ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Europa von einem neuen Parlament gestellt, das an diesem Wochenende gewählt wird, und von einer neuen Kommission, die ihr Mandat noch in diesem Jahr antritt. Intern werden wir die im letzten Jahr begonnene Transformationsreise mit der Eröffnung eines neuen Büros in Brüssel, einem neuen Team und einer neuen Corporate Identity fortsetzen. Wir stehen an einem Scheideweg und ich freue mich, den Verband in diesen spannenden Zeiten, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen bieten, zu leiten", so Franz Kraus, Ko-Vorsitzender von European Bioplastics.

"Ich bin seit elf Jahren im Vorstand von EUBP tätig. Meine Leidenschaft und mein Engagement für diese Branche haben kontinuierlich zugenommen, und heute erleben wir mehr denn je einen Mentalitätswandel. Die Bioökonomie ist endlich Teil der Gespräche auf höchster politischer Ebene, und die EUBP ist bereit, das Wachstum des Biokunststoffsektors in Europa voranzutreiben. Ich freue mich sehr über meine Wiederwahl als Ko-Vorsitzende der EUBP und hoffe, dass ich den Wandel weiterhin inspirieren und anführen kann", so Mariagiovanna Vetere, Ko-Vorsitzende der EUBP.