Der DAX springt seit Jahresanfang von Rekord zu Rekord und liegt schon zweistellig im Plus. Aber welche Branchen aus dem deutschen Leitindex haben von der Rallye besonders profitiert? Wir haben nachgeschaut. Über zehn Prozent liegt der DAX seit Beginn des Jahres schon im Plus. In den letzten Monaten konnte dabei zeitweise mehrere Tage in Folge ein neues Allzeithoch für den deutschen Leitindex verkündet werden. Viele Wertpapiere konnten in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...