Vaduz (ots) -Anlässlich der europaweit stattfindenden Archäologietage laden das Amt für Kultur und die Gemeinde Schaan am Samstag, 15. Juni 2024 dazu ein, den archäologischen Spuren zurück in die Vergangenheit unserer Vorfahren zu folgen. Auf einem Streifzug durch Schaan zeigt das Archäologie-Team an verschiedenen Stationen faszinierende Fundstücke, spannende Knochen, seltene Schätze und erzählt unterhaltsame Geschichten. Auch kulinarisch können sich Interessierte durch verschiedene Epochen probieren. Mit Pfeil und Bogen, steinzeitlichem Feuer schlagen, römischen Spielen und Steinzeitmalerei können Gross und Klein aktiv in die Vergangenheit eintauchen.Informationen:Ort/Zeitpunkt:Samstag, 15. Juni 2024 von 9.30 bis 13.30 UhrTreffpunkt zur Führung (ca. 1 Std.):St. Peter um 10:00, 11:00 und 12:00 UhrArchäologische Erlebnisstationen zum eigenständigen Entdecken:Römer: St. PeterAnthropologie: St. LaurentiusSteinzeit: Hinterhof Schmedgässle 8Ausklang mit kulinarischen Kostproben und spielerischen Aktivitäten:Hinterhof Schmedgässle 8Angebot:Für Kinder, Jugendliche, Familien und ErwachseneInformationen unter aku.llv.li unter journees-archeologie.eu.Pressekontakt:AKU/Abteilung ArchäologieSarah Leib, AbteilungsleiterinT +423 236 75 31sarah.leib@llv.liGemeinde Schaan/Geschichte und KulturToni Büchel, Co-LeiterT +423 237 72 84toni.buechel@schaan.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920251